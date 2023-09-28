Тест: выберете картинки и узнайте свою самую сильную сторону

Возможно ли познать самого себя до конца? Эксперты говорят, что с наибольшей долей вероятности это невозможно. Все равно будут оставаться “белые пятна”, которые, быть может, со временем будут заполнены, а может быть, и нет. Существует множество методик, которые учат лучше понимать себя, но ни одна из них не может дать стопроцентного материала. Например, одним из самых распространенных считается метод “Окно Джохари”. Перед тем как начать размышлять о себе, создатели советуют представить себе помещение, постоящее из четырех комнат. Каждая из них имеет свое уникальное наполнение. В первой комнате располагается то, что знает о себе сам человек и его окружение - внешность, профессия, должность и т.д. Вторая комната скрыта от глаз посторонних, это то, что знает о себе человек, а вот остальные даже не догадываются. Третья хранит в себе нечто неизведанное, то, что человек сам не знает о себе и что не знают другие. В четвертой находится то, что видят в человеке окружающие, а сам он - нет. Необходимо перечислить все свои черты на листе бумаги, а после попросить отметить друзей те качества, которые они видят в вас. Хотите узнать свою самую сильную сторону? Пройдите наш новый тест и найдите ответ на интересующий вас вопрос.

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