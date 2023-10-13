Тест: выберете канцтовары и узнайте, в каком городе вам стоит жить

Как гласит народная мудрость, не место красит человека, а человек - место. И все же ежегодно крупные мировые издания формируют рейтинги наиболее подходящих для комфортной жизни городов. Аналитики учитывают такие факторы, как уровень преступности, доступность и уровень медицинского обслуживания, качество транспортной инфраструктуры и многие другие. В текущем году в список попали 173 города, за основу были взяты их данные в промежуток с 13 февраля по 12 марта 2023. На первой строчке в списке самых идеальных для проживания городов уже не в первый раз расположилась Вена. В столице Австрии, по мнению многих экспертов, удачным образом сочетаются достойный уровень культуры, здравоохранения, образования и надежнаяи удобная инфраструктура. На втором строчке расположился Копенгаген, который, кстати, занимал это же место в рейтинге в предыдущем году. Третье место досталось Мельбурну, четвертое - Сиднею, пятое - Ванкуверу. Кроме того, в топ-10 вошли Цюрих, Калгари, Женева и Торонто. Любопытно, что некоторые города за год значительно просели в показателях: Лондон переместился с 34-го места на 46-е, а Нью-Йорк - с 59-го на 69-е. Пройдите наш тест и узнайте, в каком городе вы бы чувствовали себя наиболее комфортно.

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