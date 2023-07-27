Тест: выберете фото, а мы скажем, что вы за человек

“Тип личности”, - одно из ключевых понятий в психологии. В настоящий момент в мире существует огромное количество типологий, предложенных не только специалистами, но и просто любителями этой дисциплины. По словам профессиональных психологов, основой для определения типа личности служат три критерия. Первый из них - это тот тип психологической защиты, которую использует человек. Второй - доминирующая эмоция, что возникает в ответ на внешние раздражители. И, наконец, третий критерий - это те эмоции и впечатления, которые возникают у других людей при общении с человеком, который относится к определенному типу характера. Самой распространенной типологией считается MBTI, созданная американками Кэтрин Бриггс и ее дочерью Изабель Бриггс-Майерс. На основе четырех шкал с полярными значениями (например, экстраверсия и интроверсия, логика или эмоции и т.д.) они вывели 16 типов личности, для каждого из которых существует емкое описание. Тест создавался на основе трудов Карла Густава Юнга и широко используется, например, при приеме сотрудников на работу. Несмотря на популярность MBTI, не все специалисты признают его, поскольку считают, что ни один тест не может описать характер человека во всей его сложности. Предлагаем вам пройти тест, который на основе выбора фото подскажет, к какому типу личности вы принадлежите.

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