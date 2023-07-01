Тест: выберете фигуру и узнайте, кто вы на самом деле

Психологию можно назвать одной из самых молодых наук - ей всего лишь чуть больше 130 лет. У этой дисциплины есть свои особенности. Едва ли не самая главная из них заключается в том, что многие люди убеждены - заниматься исследованиями в области психологии можно даже не имея специального образования. В связи с этим на протяжении всего существования этой науки возникало множество теорий, выдвинутых непрофессиональными исследователями. Научное сообщество так и не признало их, однако у некоторых неакадемических направлений в психологии было много последователей. Например, в свое время много шуму наделала соционика - своего рода смесь из юнгианской типологии личности и теории информационного обмена польского психиатра Антона Кемпинского. Автором этой типологии личности была литовский экономист Аушра Аугустинавичюте. Она выделила 16 типов личности, каждый из которых носил название по имени известной исторической личности (Дюма, Наполеон, Достоевский) или вымышленных персонажей (Дон Кихот, Гамлет, Штирлиц).

Сегодня профессиональными психологами разработано множество типологий. Пройдите наш тест и узнайте, к какому типу личности относитесь вы.