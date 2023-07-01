Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Тест: выберете фигуру и узнайте, кто вы на самом деле

Тест: выберете фигуру и узнайте, кто вы на самом деле

1 июля 2023 12:15
Тест: выберете фигуру и узнайте, кто вы на самом деле

Ответьте на вопросы и узнайте, к какому типу личности вы относитесь.

Психологию можно назвать одной из самых молодых наук - ей всего лишь чуть больше 130 лет. У этой дисциплины есть свои особенности. Едва ли не самая главная из них заключается в том, что многие люди убеждены - заниматься исследованиями в области психологии можно даже не имея специального образования. В связи с этим на протяжении всего существования этой науки возникало множество теорий, выдвинутых непрофессиональными исследователями. Научное сообщество так и не признало их, однако у некоторых неакадемических направлений в психологии было много последователей. Например, в свое время много шуму наделала соционика - своего рода смесь из юнгианской типологии личности и теории информационного обмена польского психиатра Антона Кемпинского. Автором этой типологии личности была литовский экономист Аушра Аугустинавичюте. Она выделила 16 типов личности, каждый из которых носил название по имени известной исторической личности (Дюма, Наполеон, Достоевский) или вымышленных персонажей (Дон Кихот, Гамлет, Штирлиц).

Сегодня профессиональными психологами разработано множество типологий. Пройдите наш тест и узнайте, к какому типу личности относитесь вы.

Показать полностью
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
7 комментариев
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше