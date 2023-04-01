Тест: выберете фигуру и узнайте, какая вы стихия

Слово “стихия” прочно вошло в наш лексикон, но мало кто знает, откуда оно взялось. Корни его уходят в древнегреческую философию. Стихией мудрецы далекого прошлого называли первоэлемент, тот, что дал начало существованию мира. Правда, на этот счет у древних греков мнения расходились. Гераклит был убежден, что стихией, давшей жизнь на планете, является огонь. Современное представление о четырех стихиях пришло к нам из учения Эмпедокла. Согласно его теории, первоэлементами были Вода, Земля, Огонь и Воздух. Собственно, этой точки зрения большинство людей в мире придерживаются до сих пор. Считается, что каждый человек, в зависимости от знака зодиака, является подопечным какой-либо стихии, она оказывает свое влияние на его характер и судьбу. К огненным знакам астрологи относят Овна, Льва и Стрельца, к водным - Рака, Скорпиона и Рыб. Со стихией воздуха тесно связаны Близнецы, Весы и Водолей (и пусть никого не обманывает “водный” корень в названии знака), а к земным зодиакальным представителям примкнули Телец, Дева и Козерог.

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