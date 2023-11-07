Тест: выберете эмодзи и узнайте всю правду о себе

Самый первый «эмодзи» в истории человечества (во всяком случае, из известных нам) археологи обнаружили на кувшине, который отыскали на территории города Каркамыш на юге Турции. Изображение действительно напоминает всем известный смайлик: две точки, изображающих глаза, и горизонтальная «скобочка», напоминающая улыбку. На самом деле, конечно же, вряд ли можно считать этот рисунок неизвестного древнего автора предтечей современных эмодзи. Смайлики в нынешнем понимании появились в 1953 году — их использовали на афишах к американскому фильму «Лили». На постерах, помимо звезды голливудских мюзиклов Лесли Карон, можно было увидеть забавные круглые рожицы, изображающие различные эмоции и чувства: смех, слезы, любовь. Тот самый эмодзи, знакомый каждому, появился в 1963 году. Американская госкомпания взаимного страхования жизни в Вустере наняла художника Харви Росса Болла, чтобы он создал изображение для корпоративного мерча, который поднимал бы настроение сотрудникам. Харви нарисовал круглую желтую улыбающуюся физиономию — она-то и стала прообразом современных эмодзи.

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