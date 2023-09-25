Тест: выберете десерт, а мы с точностью угадаем ваш возраст

Многие люди убеждены, что любовь к сладкому - такая же вредная привычка, как все остальные, и справиться с ней можно с помощью силы воли. Однако зачастую этого недостаточно, поэтому мы то и дело тянемся за конфеткой, шоколадкой или идем в магазин за очередным тортиком. По мнению исследователей, привычка класть в чай побольше сахара и съедать за трапезой в разы больше сладостей, чем все остальные, может быть обусловлена генетикой. Австралийские и американские ученые в 2015 году провели исследование, которое показало - из-за генетических особенностей далеко не все люди могут в полной мере ощущать вкус сладкого. Из-за этого им приходится есть гораздо больше сахара и подсластителей, чем другим. Кроме того, замечено, что с возрастом вкусовые рецепторы человека начинают хуже различать сладкое и горькое. Именно этим, по мнению исследователей, объясняется привычка пожилых людей съедать побольше сладенького. По физиологическим причинам нам необходимы простые углеводы, которые в избытке содержатся в сладких продуктах. Вырабатывается гормон дофамин, который вызывает положительные эмоции, что заставляет нас снова и снова тянуться за сладостями. Выберете сладкий десерт, а мы попробуем угадать, сколько же вам лет.

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