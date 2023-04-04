Тест: выберете цвет и узнайте главное качество вашего характера

Помните, как в детстве заполняли анкеты в тетрадках, украшенных наклейками, рисунками, вырезками из журналов и газет? Одним из стандартных вопросов, предлагаемых респондентам, был “Какой твой любимый цвет?” Отвечая на него, мало кто задумывается о том, как человек воспринимает различные оттенки. Ученые установили, что мы располагаем всего лишь тремя цветными датчиками-рецепторами - синим, зеленым и красным. Каждый из них реагирует на световую волну в зависимости от ее длины. Рецепторы, отвечающими за “дневное” зрение, называются колбочками, за “ночное”, черно-белое - палочками. Согласно трехкомпонентной теории восприятия цвета, любой оттенок можно получить из смешения трех основных цветов. Так, например, желтого в чистом виде не существует - он получается при совместной активации зеленой и красной колбочки. Правда, из этого правила есть и исключения - три пары цветов никогда не смешиваются между собой. Это оппозиции “зеленый - красный”, “черный - белый” и “желтый - синий”. Нейроны, активируемые одним из цветов в такой паре, реагируют торможением на другой.

Есть ли у вас любимый цвет? Что ваши предпочтения могут поведать о вашем характере? Пройдите тест, чтобы узнать ответ.