Тест: выберете, что вам нравится в Диснеевских мультфильмах, а мы ответим какой вы элемент

Учение о четырех первоначальных веществах возникло еще в античности. Слово «элементы», которыми принято обозначать первовещества, происходит от латинского слова elementa. Первым подобную теорему четырех стихий начал формулировать Эмпедокл. По его заключению, эти элементы материальны и несут в себе свойства любви (филии) и вражды (фобии). Эти два противопоставления свойственны всем объектам на земле, они-то и приводят материю в действие. В дальнейшем к разработке учения присоединились Платон и Аристотель. Платон сравнивал первоэлементы с геометрическими многогранными фигурами — например, куб соответствовал земле, тетраэдр — огню, октаэдр — воздуху, а икосаэдр — воде. Кроме того, Платон ввел еще и пятый элемент эфир, который противопоставлялся всем остальным стихиям. Теория об первоначальных элементах получила широкое распространение. Она интересовала не только философов, но и алхимиков, и оккультистов. Например, последние считали, у каждой стихии есть свои духи, или, как их еще называли, элементали.

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