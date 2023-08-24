Тест: выберете число и узнайте, когда вы встретите свою любовь

“С любовью встретиться - проблема трудная”, - пела героиня известного советского фильма. Несмотря на то, что время идет и современные технологии позволяют знакомиться с противоположным полом в целом ряде приложений и на специализированных сайтах, трудности в личной жизни испытывают многие люди. Несколько лет назад на одном из популярных порталов о поиске работы провели опрос, в котором выяснили, где чаще всего знакомятся россияне. Как оказалось, большая часть респондентов познакомилась со своей второй половинкой в интернете или на работе - оба варианта набрали по 15% голосов. При этом наибольшую активность в соцсетях, на сайтах и приложениях для знакомств проявляли именно представительницы прекрасного пола - это 19% из числа опрошенных, 17% признались, что встретили своего избранника в офисе. А вот мужчины, напротив, куда чаще знакомятся на работе (12%), чем на просторах всемирной паутины (туда в поисках своего счастья забрели 11%). Кроме того, популярными вариантами ответа стали знакомство на улице (11%), в компании друзей (7%). По 4% опрошенных встретили свою любовь в школе либо университете или в кафе, ресторане. Пройдите наш экспресс-тест, чтобы узнать, когда вы встретите свою вторую половинку.

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