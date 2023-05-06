Тест: выберете букет и узнайте, чего ждет ваше подсознание

Удивительно, но куда большую роль играет подсознание, или, как его еще называют, бессознательное или неосознаваемое. Несмотря на то, что оно тесно связано с сознанием, не стоит отождествлять их друг с другом. Суть такова, что ответственными за них являются различные секторы головного мозга, кроме того, сознание и подсознание выполняют совершенно разные задачи. Любопытно, что с физиологической точки зрения подсознание физически больше, чем сознание. Человеческий мозг включает в себя сто миллиардов нервных клеток - ну, плюс-минус, точное число вряд ли возможно назвать. Каждый из нейронов связан с другим, эта взаимосвязь между ними имеет название - нейронные пути. Согласно мнению исследователей, количество нейронных путей, которые способствуют функционированнию подсознания, в миллион раз больше, чем тех, что задействованны в процессе сознания. А это уже говорит об исключительной важности бессознательного.

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