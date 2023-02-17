Тест: вы взрослый или только делаете вид, что выросли?

В детстве многие из нас читали книгу, или, по крайней мере, смотрели созданный на ее основе мультфильм о Питере Пэне - мальчике, который не хотел взрослеть и его желание исполнилось. Желание подольше, а то и постоянно оставаться ребенком свойственно многим людям, поэтому неудивительно, что психологи назвали эту проблему в честь сказочного персонажа. Под синдромом Питера Пэна специалисты понимают неумение человека признавать свои ошибки, нежелание брать на себя ответственность за свои поступки, чрезмерную эмоциональность. Кроме того, незрелый в душе человек не хочет дарить свою любовь, но требует ее от окружающих в больших количествах. Он не торопится вступать в отношения и заводить семью, ведь тогда ему обязательно придется повзрослеть. С другой стороны, бывают люди, которым удается сохранить в душе немного наивный и светлый взгляд на мир, ребячливость, но проявляются эти качества в нужное время и в нужном месте, без негативного влияния на взаимоотношения с окружающими.

Насколько вы зрелый человек? Быть может, в душе вы до сих пор остаетесь ребенком? Найдите ответы на эти вопросы с помощью нашего психологического теста.