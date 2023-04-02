Тест: вы угадаете цвет по его старому названию?

В художественной литературе прошлых веков можно встретить немало названий реалий, которые не сохранились до наших дней. Они связаны с совершенно разными сферами жизни, и в большинстве случаев современному читателю без пояснений совершенно непонятно, о чем идет речь. Так, например, большие затруднения могут возникнуть при встрече со старинными названиями цветов, красивыми, но замысловатыми. Одним из самых ярких примеров оригинальных названий цвета в прошлом является цвет бедра испуганной нимфы. Это наименование возникло под влиянием романтической живописи - чаще всего художники брали за основу мифологические сюжеты, персонажами которых становились в том числе удивительные создания, нимфы. В мифологии прелестные девушки часто становились жертвами преследований фавнов, увидев нежеланного “кавалера”, нимфы пугались, и, согласно легендам, их кожа становилась бледнее от испуга. Поэтому под цветом бедра испуганной нимфы понимался бледно-розовый цвет. Название ввел в моду французский селекционер Жан-Пьер Вибер, он применил его для характеристики оттенка нового сорта роз.

Сможете ли вы угадать цвет по его старинному названию? Проверьте свою интуицию с помощью теста!