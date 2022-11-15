Тест: вы сможете набрать максимальный балл только если жили в 80-е годы

1980-е годы стали легендарными в истории мировой музыки. Именно в этот период появилось множество групп и исполнителей, которые впоследствии приобрели статус культовых. Так, например, 80-е невозможно себе представить без творчества Джорджа Майкла, который поначалу наряду с Эндрю Риджли входил в состав британского дуэта Wham! После распада коллектива исполнители начали выступать сольно. Также это десятилетие принесло успех певцам, которые начали свою карьеру давно, но наконец оказались на пике популярности. Так произошло, к примеру, с Майклом Джексоном, выпустившим в 1982 году альбом Thriller, взорвавший все чарты и хит-парады. Крутой взлет карьеры в 1980-е ожидал и Мадонну - яркая и эксцентричная италоамериканка начала выступать еще в 1970-е, но настоящей популярности смогла добиться только десятилетие спустя. Она стала законодательницей мод не только в музыке, но и в одежде - стилю Мадонны подражали миллионы девушек. Активно развивалось и рок-направление - одни группы, как Depeche Mode, только начали восхождение на музыкальный олимп, другие - Queen, AC/DC, Metallica - уже находились на нем и продолжали покорять сердца слушателей.

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