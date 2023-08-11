Тест: вы принцесса или пацанка?

В современном мире женщины могут занимать руководящие должности наравне с мужчинами, летать в космос и писать компьютерные программы. Носить брюки, курить, резко выражаться. Многие представители сильного пола сетуют на то, что дамы стали менее женственными, но на самом деле, женственность - это то качество, которое присуще независимо от профессии и стиля одежды. Эксперты считают, что разрушают женственность совсем иные вещи. Какие именно? Например, стремление сравнивать себя с другими. По словам исследователей, чувства, которые испытывает женщина в такие моменты, отрицательно сказываются на ее организме, повышается уровень гормона стресса - кортизола и адреналина. Из-за этого производство женских гормонов блокируется. Кроме того, эксперты убеждены, что представительницам прекрасного пола ни в коем случае нельзя ставить под сомнение свою интуицию - это все равно что перестать прислушиваться к своему телу и сердцу. Расслабиться и настроиться на нужную волну, на гармонию с собой помогут медитация, йога, неторопливые прогулки. Хотите узнать, насколько вы женственны? Кто вы в душе - рафинированная принцесса или дерзкая бунтарка? Найдите ответ с помощью нашего теста.

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