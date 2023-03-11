Тест: вы принадлежите к 2% или к 98% населения планеты?

Официальная статистика - это то, к чему можно апеллировать при доказательстве каких-либо фактов. Но кто ее ведет? Например, откуда человечеству известно, как много людей населяет планету в настоящий момент? Кто именно мониторит данные? Этим занимаются какие-то особые специалисты? На самом деле численность людей на Земле определяют сразу несколько организаций, первой из который является ООН. Кроме того, вопросы численности населения изучает ЦРУ США и Всемирный банк. А вот каким образом ведется учет? Во-первых, учитываются результаты сплошных переписей населения. Однако не стоит думать, что на планете в одинаковое время проводятся такие переписи, а потом получившиеся данные разных стран суммируются. Чаще всего численность населения планеты определяют на основании методов демографического прогнозирования. Темпы роста населения на Земле фиксируют и анализируют. Так, в настоящее время ООН считает, что к 2100 году нас будет 8,8 млрд человек.

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