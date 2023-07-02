Тест: вы повзрослели или остались в детстве?

В разные века возрастные границы были совершенно разными. Известно, что в Средние века детство заканчивалось к семи годам. Именно в этом возрасте человек полностью осваивал устную речь, а этого в ту эпоху было вполне достаточно, чтобы привлечь его к решению дел взрослых. Даже одежду для него шили в соответствии со взрослой модой. Мало-помалу представление о детстве изменялось, постепенно люди пришли к мысли, что необходимо готовить ребенка к жизни в большом мире, а не резко окунать его в круговорот непонятных и зачастую опасных для хрупкой детской психики дел. Так возникли науки педиатрия и педагогика. В современном мире, как считают ученые, границы между детьми и взрослыми тоже постепенно стираются. Основное знание носят в себе представители младшего поколения, а не старшего - молодежь учит родителей, бабушек и дедушек управляться с гаджетами. Кто-то, став взрослым по паспорту, в душе остается совершеннейшим ребенком. Появилось даже движение кидалтов - в дословном переводе, “взрослых детей”. Да и многие “настоящие” взрослые не считают себя вправе навязывать наследникам свои ценности.

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