Тест: вы повзрослели или остались ребенком?

“Повырастали и стали людьми… и тут же забыли, что были детьми”, - написал когда-то советский сценарист Аркадий Хайт, один из авторов популярной детской передачи “Радионяня”. Однако далеко не все люди, достигнув совершеннолетия, оставляют позади детские замашки, привычки и увлечения. В нулевые годы появился даже специальный термин - кидалт, под которым подразумевают людей, привыкших вести себя словно дети. Представителям этого типа свойственны многие черты, присущие малышам, например, повышенная эмоциональность. Они принимают решение импульсивно, спонтанно, нередко - не задумываясь о том, как это отразится на их дальнейшей жизни, окружающих людях и взаимоотношениях с ними. “Взрослые дети” не могут похвастаться эмоциональной стабильностью. Если ребенок способен устроить истерику из-за любого пустяка, будь то цвет колготок или блюдо на обед, то взрослые обычно контролируют свои эмоции и учатся принимать тот факт, что не все в мире происходит в соответствии с их желаниями. К кидалтам это не относится - они легко выходят из себя. Можно ли назвать вас взрослым человеком? Может быть, вы по-прежнему играете роль ребенка? Узнайте ответ с помощью нашего теста.

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