Тест: вы попадете в Ад или в Рай?

Человечество с давних пор волновал вопрос, что же произойдет с нами после того, как будет сделан последний вдох и выдох. Разные народы представляли себе тот свет по-разному. В Древнем Египте, например, считалось, что солнце светит в равной степени и живым, и усопшим. Ведь на пути к вечному покою душе предстояло покаяться перед богом Осирисом, а при жизни египтяне подчинялись законам фараона, который был наместником Солнца на земле. В Японии верили, что мир разделен на два вида - реальный и потусторонний. В каждом из них находятся живые существа, только в первом случае это люди, а во втором - духи. Считалось, что для того, чтобы оказаться в мире мертвых, необходимо было пройти сначала по пустынной равнине и горам, а после - по реке Сандзу, которая являлась границей между двумя мирами. Путь через реку мог быть разным, в зависимости от того, какие деяния совершал человек при жизни, его могли пропустить по мосту, вброд или через воды, в которых было полно драконов. Как нетрудно догадаться, самый простой и легкий путь ждал людей добрых и праведных, а встретиться с монстрами предстояло отъявленным злодеям. Пройдите шуточный тест и узнайте, куда бы вы попали - в ад или в рай.

Показать полностью