Тест: вы по-настоящему умны или просто самоуверенны?

Существует тесная связь между чувством юмора и высоким IQ. К такому выводу пришли австрийские ученые. Все просто - для того, чтобы удачно пошутить или оценить хорошую шутку по достоинству, нужны не только эмоциональные, но и интеллектуальные усилия. Современные исследования показали, что люди с отличным чувством юмора обладают высокоразвитым вербальным и невербальным интеллектом, при этом у них гораздо меньше шансов получить нервный срыв или испытать перемену настроения. Кстати, ученые также выяснили, что смех приводит к изменениям в мозге. Как оказалось, в момент переживания приятных эмоций уровень дофамина в организме повышается. А это, в свою очередь, способствует хорошему настроению. Однако это также влияет на части мозга, ответственные за обучение. Увеличивается количество нервных связей, мышление становится более гибким, а это значит, что мозг работает во много раз продуктивнее. Одним словом, Барон Мюнхгаузен был прав, когда призывал людей улыбаться - это очень полезно!

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