Тест: вы плохой или хороший хозяин для домашнего питомца?

Домашние питомцы - это не игрушки, они нуждаются в уходе, заботе и внимании владельца. Некоторым людям кажется, что животное вполне способно прожить само по себе, главное кормить его вовремя, выгуливать и проводить гигиенические процедуры. Однако кошки, собаки и другая живность, как правило, чувствуют себя гораздо лучше, если хозяин уделяет им внимание просто так. Американские ученые, например, выяснили, что во время игр собаки могут специально красоваться, когда на них смотрит владелец. Почему такое происходит? Пока исследователи не могут дать точного ответа, но у них есть несколько предположений. Например, есть теория, что от внимания хозяина к их играм собаки получают удовольствие сродни тому, что испытывают от внимания родителей дети. Другая версия гласит, что питомцы ожидают какого-нибудь поощрения или награды за свою активность, поэтому особенно стараются показать себя с лучшей стороны. А еще в присутствии хозяина собаки чувствуют себя спокойнее и комфортнее, что также сказывается на их поведении. Хотите узнать, можно ли назвать вас хорошим, заботливым и добрым хозяином? Пройдите наш тест, а мы дадим честный ответ.

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