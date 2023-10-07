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Тест: вы организованный или спонтанный человек?

7 октября 2023 07:15
Тест: вы организованный или спонтанный человек?

Что вы предпочитаете - планировать заранее или решать все на бегу?

Все люди разные. Казалось бы, это очевидно, но иногда, оценивая действия окружающих, мы совершенно забываем о том, что у них есть свои особенности характера, свои привычки и ценности. Мир делится на тех, кто предпочитает планировать все заранее, за несколько месяцев до предстоящего события, и тех, кто решает задачи прямо на ходу, спонтанно. Возникает закономерный вопрос - как человеку, который принадлежит ко второму типу, грамотно организовать свое время? Не идти наперекор своим природным данным и при этом не подводить окружающих? На помощь придет тайм-менеджмент. Специалисты советуют любителям спонтанности прислушиваться к себе. Если интуиция подсказывает, что действовать нужно прямо сейчас, не дожидаясь запланированного часа, то, вероятно, стоит ей довериться. Любители спонтанности часто чувствуют себя несвободными, когда смотрят на огромный список дел в ежедневнике. Эксперты рекомендуют им планировать три самых важных дела, которые нужно сделать за день - этот поможет не отклоняться от курса и в то же время не грузить себя большим количеством обязательств. Узнайте, к какому типу людей вы относитесь, с помощью нашего теста.

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Елена Королева
Елена Королева
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