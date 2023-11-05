Тест: вы оптимист или пессимист?

Мир делится на оптимистов и пессимистов. Представители того и другого «лагеря» неустанно спорят о том, кем же быть лучше, и, вероятно, этот спор может продолжаться до бесконечности. Современные исследователи только подливают масла в огонь, изучая оптимистов и пессимистов со всех сторон и пытаясь выяснить недостатки и преимущества того и другого взгляда на мир. Не так давно ученые из Иллинойского университета в Урбане-Шампейне изучили данные 3500 американцев. Добровольцам, возраст которых варьировался от 32 лет до 51 года, необходимо было пройти специальный опрос на уровень оптимизма и дать оценку качеству своего сна. Некоторые из участников эксперимента должны были носить браслеты, помогающие оценить количество перемещений в ночное время. Проанализировав полученные результаты, специалисты смогли сделать заключение — люди, называющие себя оптимистами, гораздо реже страдают от бессонницы, лучше высыпаются и бодрее чувствуют себя в дневное время суток. Чем именно вызвана такая взаимосвязь между качеством сна и оптимизмом, ученым пока установить не удалось.

Ответьте на вопросы нашего теста и узнайте, на чьей же вы стороне — оптимистов или пессимистов.