Тест: вы оптимист или пессимист?

Мир делится на оптимистов и пессимистов. Сторонники того или другого типа могут бесконечно спорить о том, кто лучше, но, на самом деле, свои плюсы и минусы есть у каждого из двух типов. Например, психологи отмечают способность оптимистов видеть красоту повсюду, находить что-то прекрасное в каждом дне и событии. Эти люди не станут долго грустить над неудачами, а вспомнят старую фразу - “если судьба подарила тебе лимоны, сделай из них лимонад”. Кроме того, замечено, что мечты оптимистов сбываются гораздо чаще. Они и сами не замечают порой, как вчерашние грезы превращаются в реальность. С другой стороны, пессимисты куда более трезво смотрят на жизнь, замечают больше важных деталей. Ученые провели эксперимент, во время которого оптимистам и пессимистам выдали неработающие джойстики и посадили за монитор, играть в видеоигру. Наиболее пессимистично настроенные участники быстрее заметили, что джойстики не работают, и обратились к организаторам с просьбой заменить их. Оптимисты в это время наблюдали за происходящим на мониторе, тыкали в кнопочки и не замечали, что они не действуют. Кто вы - оптимист или пессимист? Пройдите наш тест и наконец-то расставьте все точки над i.

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