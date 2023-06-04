Тест: вы не разбираетесь в дизайне, если не сможете отличить минимализм от хай-тека

Для кого-то обстановка квартиры - дело не такое уж важное, главное - функциональность, а не эстетика. Другие же готовы потратить массу времени и сил, чтобы подобрать все детали интерьера так, чтобы они гармонично смотрелись друг с другом. А ведь дизайн, по мнению экспертов в сфере эзотерики, способен еще и привлечь в дом богатство. Главное - придерживаться простых правил и обратить особенно пристальное внимание на северное и южное направление, с которыми деньги попадают в квартиру и уходят из не соответственно. Поэтому, чтобы благоприятные финансовые потоки приходили в дом без проблем, пространство в северной части дома должно быть открытым для них. Лучше не загораживать его громоздкой мебелью и обратить внимание на ее цвет - он не должен быть темным. Кроме того, эксперты советуют выбирать яркое, но прохладное освещение, легкие и плавные линии. Не лишним будет наличие в северной части дома окон или зеркал, особенно высоких и широких, которые служат своего рода порталом для финансового благополучия.

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