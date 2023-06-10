Тест: вы леди или пацанка?

В ритме современной жизни представительницам прекрасного пола все труднее сохранить в себе женское начало на том же уровне, что прежде. Во имя удобства приходится отказываться от длинных летящих платьев и каблуков, отдавая предпочтение джинсам и кроссовкам, решать серьезные деловые вопросы, проявляя при этом по-мужски крепкую хватку. Но, по словам психологов, даже если вы поймали себя на мысли, что из леди превращаетесь в пацанку, вернуться к исходным данным никогда не поздно. Как правило, впервые интерес к женственности появляется у девочек еще в детстве. Помните тот этап, когда мамина косметика, одежда и обувь вызывали жгучее любопытство и желание примерить, поносить, сделать себе макияж? Именно в это время формируются зачатки женственности, и во многом влияние на них оказывает мать. Ее фигура значима для маленькой девочки, и от того, насколько привлекательно хотела выглядеть мать, как одевалась и какими были ее манеры, зависит, сколько процентов женственности “позаимствует” дочь и перенесет с собой во взрослую жизнь.

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