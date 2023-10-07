Тест: вы красивая, милая или сексуальная?

Отношения между мужчинами и женщинами - одна из самых животрепещущих тем. Простые люди и ученые рассматривают ее под разными углами, пытаются найти закономерности, особенности и черты, присущие разным парам. На основании многочисленных экспериментов ученым удалось выяснить, что привлекает представителей сильного пола в женщинах. Как оказалось, мужчины обожают темпераментных и решительных дам. Образ “девы в беде”, который много лет считался притягательным, безнадежно устарел. Многие девушки нарочно напускают на себя скромный вид, чтобы привлечь внимание понравившегося парня, но ученые утверждают - совсем не факт, что ему нравится именно такой типаж. Еще один вопрос, который мучает представительниц прекрасного пола - худеть или не худеть? Массмедиа внушили нам стереотип, что идеальная спутница должна соответствовать параметрам 90-60-90, но так ли это на самом деле? Исследователи говорят, что обхват талии мало волнует джентльменов - куда важнее для них, чтобы образ девушки в целом смотрелся гармонично и естественно. Красота, нежность или сексуальность - какая черта в вас преобладает? Узнайте, ответив на вопросы теста.

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