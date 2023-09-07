Тест: вы хитрый, умный или находчивый?

Дилемма “Каким качеством лучше обладать - умом или хитростью?” давно волнует человечество. Принято считать, что хитрость непременно связана с какими-нибудь коварными намерениями. Мол, для того, чтобы добиться своего, необходимо прибегнуть к манипуляциям, ловким психологическим трюкам, одним словом - слукавить. Поэтому человек, наделенный хитростью, автоматически воспринимается как обманщик, или, по крайней мере, как некто не вполне искренний, себе на уме. А вот ум ассоциируется со знаниями и умением их применять, с новыми открытиями, научными и технологическими прорывами. Умный человек видит причинно-следственные связи между событиями и явлениями, может анализировать происходящее и делать верные выводы. Ум и хитрость традиционно привыкли противопоставлять друг другу, но что, если следует объединить эти качества? С их помощью можно успешно добиваться поставленных целей и при этом не нарушать никаких норм морали. К тому же в разных жизненных ситуациях могут понадобиться разные качества, и было бы неплохо развивать их. Хотите узнать, какое из перечисленных качеств преобладает в вас? Найдите ответ с помощью нашего нового теста.

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