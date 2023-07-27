Тест: вы героиня какой книги?

Русская классика подарила миру целую плеяду ярких женских образов. Татьяна Ларина, Анна Каренина, булгаковская Маргарита - вот только несколько из них. Между тем в литературе разных стран есть свои культовые литературные героини. Например, в Англии таковой считается Элизабет Беннет из романа “Гордость и предубеждение” Джейн Остин. Ее популярность литературоведы объясняют тем, что Элизабет не похожа на типичную благовоспитанную девушку той эпохи. Юные британки должны были придерживаться строгих правил поведения в обществе, в то время как мисс Беннет могла их и нарушить - этим она и привлекала читательниц, мечтающих вырваться из-под гнета установленных норм. В США национальной литературной героиней, безусловно, стала Скарлетт О’Хара. Ее принцип “Я подумаю об этом завтра” взяли на вооружение тысячи читательниц. Кстати, автор романа “Унесенные ветром” Маргарет Митчелл обладала таким же стойким характером, как и Скарлетт: из-за травмы ей пришлось распрощаться с карьерой корреспондента, но она не стала унывать, а занялась писательской деятельностью. На героиню какой книги вы похожи? Пройдите наш тест - и узнаете.

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