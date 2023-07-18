Тест: вы добрая или злая ведьма?

Практически в каждой старинной сказке или легенде среди персонажей можно встретить колдунью, добрую или вредную. Существовали ли ведьмы в реальности - вопрос спорный, однако в свое время множество женщин получили обвинения в колдовстве. Некоторых из них казнили, некоторых изгнали из поселений. Не так давно в штате Коннектикут, США, Генеральная Ассамблея признала судебную ошибку, допущенную около триста семдесят лет назад. По заявлению общественной организации, в которой состоят историки и наследники обвиненных “ведьм”, сенаторы штата приняли резолюцию, где признали: жители колониального Коннектикута были подвергнуты осуждению несправедливо. Генеральная Ассамблея заявила, что потомки обвиненных не должны испытывать чувство стыда за своих предков. Было выпущено постановление, в котором перечислили имена всех несправедливо обвиненных, в том числе Элси Янг, 32-летней девушки, которую повесили в 1647 году по обвинению в ведьмовстве. Она была первой “ведьмой”, казненной в американских колониях. Правда, среди сенаторов штата Коннектикут нашелся один, который высказался против резолюции - по его мнению, наивно пытаться разобраться в событиях, произошедших несколько сотен лет назад. Какой ведьмой вы могли бы стать - доброй или злой? Узнайте с помощью нашего теста.

Показать полностью