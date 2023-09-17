Тест: вы больше кот или пес?

Мир делится на кошатников и собачников. Любители домашних животных готовы до хрипоты спорить, кто же на свет всем милее - Мурзики или Шарики. Ученые тоже озадачились вопросом, каких питомцев предпочитают чаще всего. Если судить с исторической точки зрения, то первыми у человеческого очага появились, конечно же, собаки. Когда именно удалось их приручить, исследователи точно сказать не могут - одни утверждают, что это произошло около 40 тысяч лет назад, другие - 15 тысяч лет назад. Кошка вошла в число домашних животных примерно 12 тысяч лет назад, причем у многих народов, например, у древних египтян, пользовалась особым почетом и уважением. В 2016 году провели масштабное международное исследование, целью которого было выяснить, кого же в большинстве случаев люди предпочитают заводить в качестве питомца. На основе данных, полученных в результате опроса жителей 22 стран, удалось установить, что 33% семей содержат дома собак, 23% - кошек. При этом в 14 странах мира наибольшей популярностью пользовались собаки, в 8 - кошки. Кстати, Россия возглавила рейтинг стран, жители которых отдают пальму первенства мурлыкам. Пройдите наш тест и узнайте, кто вы - пес или кот.

Показать полностью