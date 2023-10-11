Тест: вы больше человек или инопланетянин?

Есть ли жизнь на Марсе и в других уголках бескрайней вселенной? Этим вопросом человечество задавалось с давних пор. Однако наиболее популярной тема поиска внеземных цивилизаций и контактов с инопланетянами стала в ХХ веке. Тогда же возникло расхожее представление о пришельцах как о серых человечках с необычной формой головы и огромными темными глазами. Как оно появилось и кто был его автором? На самом деле их было двое. Речь идет о супругах Бетти и Барни Хилл, которые прославились тем, что заявили на весь мир: в 1961 году их похитили инопланетяне. В 1964 году муж и жена прошли сеансы гипноза, после которых смогли изобразить своих похитителей. Именно это изображение гуманоидов стало популярным и получило в уфологии название “грей” (от английского слова, означающего “серый”). Насколько заявление Хиллов было правдивым, исследователи спорят до сих пор. В 1990 году скептик Брайан Даннинг предположил, что супруги позаимствовали портрет пришельца из сериала “За гранью возможного”. Серия, где фигурировал похожий гуманоид, появился на экранах как раз незадолго до сенсационного признания Бетти и Барни Хилл. Кто вы в большей степени - инопланетянин или человек? Истина совсем рядом - в результатах нашего теста.

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