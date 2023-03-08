Тест: вы больше ангел или демон?

С давних времен человечество считало, что, помимо материального и зримого мира, в котором мы живем, существует еще один, потусторонний. Его населяют злые и добрые существа, демоны и ангелы, которые время от времени наведываются в подлунный мир с какими-либо целями. Исследователи из Университета Ватерлоо (Канада) задумались над тем, почему демоны в мифах, легендах и сказках охотнее приходят на помощь человеку, чем представители небес. Они попросили две тысячи добровольцев прочитать истории, в которых герой обращался за поддержкой к сверхъестественному существу, а затем оценить вероятность того, будет ли исполнена просьба. Как оказалось, в представлении людей демоны окажут помощь с большей охотой, но только в том случае, если это отвечает их интересам. При этом каковы цели самих просителей посланников зла не интересует. А вот ангелы, по мнению испытуемых, прежде всего поинтересуются мотивами человека, и, если они покажутся им достойными, согласятся выполнить просьбу. По мнению ученых, это открытие, конечно, не глобальное, но хорошо иллюстрирует человеческие представления о добре и зле.

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