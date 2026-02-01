Тест: вспомните 5 фильмов СССР по кадрам с зимним спортом – если наберете 5/5, вы точно знаток

Проверим, как у вас дела со спортивными лентами.

Советское кино любило зимние виды спорта. Лыжи, коньки, хоккей – это было по-настоящему драйвово, так что такие сцены запоминались надолго.

Наверняка вы помните несколько знаковых кадров: где-то герои гоняют на лыжах, где-то выходят на лёд, а в каких-то фильмах спорт становится главной темой. Сложно забыть эту атмосферу – мороз, азарт, общая цель.

Давайте проверим, насколько хорошо вы помните эти фильмы. Попробуйте угадать картину всего по одному кадру, где герои заняты зимним спортом. Это будет не так просто, как кажется.