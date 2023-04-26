Тест: вспоминает ли о вас бывший?

“Уходя - уходи”, - гласит известное высказывание. Однако, расставшись с партнером, многие люди время от времени оглядываются назад, пытаются понять, что именно пошло не так и можно ли как-то восстановить отношения. Кто-то окончательно прерывает общение с экс-возлюбленным, кто-то при необходимости поддерживает нейтральное общение, третьи же пытаются сохранить связь, но уже не романтическую, а дружескую. Насколько это хорошая идея - проводить время с бывшим? Этим вопросом озадачились психологи из Института Кинси при Университете Индианы. Они провели исследование с участием 350 добровольцев в возрасте от 20 до 30 лет. Респондентов попросили подумать и назвать причины, по которым можно дружить с экс-партнером. После этого ученые проанализировали ответы и составили рейтинг оснований для поддержания теплых отношений с экс-партнером. Самыми популярными ответами стали еще не остывшие чувства, наличие общих детей, питомцев или имущества, прагматическая выгода.

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