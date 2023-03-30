Тест: всего один вопрос раскроет, насколько вы догадливы

Имя Чарли Чаплина знакомо даже тем, кто никто не смотрел черно-белые ленты начала прошлого века. Создатель образа Бродяги, забавного человечка, постоянно попадающего в эпицентр каких-нибудь происшествий, был очень богатым человеком по меркам своего времени. Согласно дошедшей до наших дней информации, в неделю величайший комик получал порядка 10 000 долларов - на тот момент сумма была просто невероятной. Однако, будучи настоящим богачом, Чарли Чаплин оставался довольно скупым человеком. Дело в том, что он вырос в нищите и в дальнейшем на протяжении всей жизни считал каждый заработанный честным трудом цент. Доходило до того, что во время съемок Чаплин селился в самом дешевом отеле, который только мог найти в округе, а также экономил на других вещах. Даже чемодан легендарного артиста был очень старым и едва ли не разваливался на части. В итоге скупость Чарли Чаплина стала притчей во языцех - когда один из американских журналов составлял рейтинг миллионеров-скряг, почетное первое место в нем занял этот артист.

Даже если вы не знакомы с фильмами Чарли Чаплина, пройдите этот необычный тест, чтобы проверить свою интуицию.