Тест: всего четыре слова хватит, чтобы идеально точно описать вашу личность

В детстве многие из нас любили забавную игру в ассоциации. Да и сейчас, если нужно как-то скоротать время, а других вариантов досуга нет, на помощь могут прийти старые добрые словесные игры. Между тем психологи говорят, что ассоциации, которые возникают у нас, когда мы слышим то или иное слово или видим определенную картинку, могут многое рассказать о нашей личности. Дело в том, что ассоциативность - это одно из фундаментальных свойств человеческой психики. Мозг постоянно выстраивает связи между различными понятиями и образами. Наша память состоит из длинных и сложных цепочек ассоциаций, словно из бусин, нанизанных на нитку. При словосочетании “день рождения” в воображении сразу же рисуются подарки, торт со свечками, гости и поздравления. Кому-то придет на ум воспоминание из детства и самый лучший праздник, устроенный родителями, кто-то вспомнит серию “Друзей”, в которой персонажам исполнилось по тридцать лет, у третьих возникнут ассоциации с шумной вечеринкой.

Что ваши ассоциации могут сказать о вашем характере? Пройдите наш тест, а скажем, какие четыре слова могут вас описать в полной мере.