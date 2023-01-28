Тест: всего 3% образованных людей удается не ударить в грязь лицом
Ответы на вопросы покажут, насколько усердным учеником вы были.
Буквально за последние несколько десятилетий образование значительно изменилось. Современные технологии позволяют постигать знания совершенно иначе, чем двадцать или даже десять лет назад. Сегодня ученые говорят о том, что процесс постижения новых знаний будет эволюционировать и в дальнейшем. Есть теория о том, что в недалеком будущем учебники будут геймифицированы - то есть созданы таким образом, что каждое задание в них будет представлять собой небольшую игру. По мнению исследователей, такая подача материала сделает его более наглядным, а значит, понятным. Впрочем, идея о том, что постижение мира через игру и практические занятия не нова. Много лет назад был проведен показательный эксперимент, который демонстрировал разрыв между теоретическими и практическими знаниями. Людей с техническим образованием за плечами попросили нарисовать схему, где лампочка будет подключена к батарейке с помощью одного провода. Респонденты, у которых на руках не было никаких наглядных материалов, ответили, что это невозможно. А вот те, кому дали элементы схемы, решили задачку в два счета.
Насколько успешно вы усвоили школьную программу? Проверьте себя, ответив на вопросы теста.