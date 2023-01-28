Тест: всего 3% образованных людей удается не ударить в грязь лицом

Буквально за последние несколько десятилетий образование значительно изменилось. Современные технологии позволяют постигать знания совершенно иначе, чем двадцать или даже десять лет назад. Сегодня ученые говорят о том, что процесс постижения новых знаний будет эволюционировать и в дальнейшем. Есть теория о том, что в недалеком будущем учебники будут геймифицированы - то есть созданы таким образом, что каждое задание в них будет представлять собой небольшую игру. По мнению исследователей, такая подача материала сделает его более наглядным, а значит, понятным. Впрочем, идея о том, что постижение мира через игру и практические занятия не нова. Много лет назад был проведен показательный эксперимент, который демонстрировал разрыв между теоретическими и практическими знаниями. Людей с техническим образованием за плечами попросили нарисовать схему, где лампочка будет подключена к батарейке с помощью одного провода. Респонденты, у которых на руках не было никаких наглядных материалов, ответили, что это невозможно. А вот те, кому дали элементы схемы, решили задачку в два счета.

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