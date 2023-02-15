Тест: всего 10% людей знают в лицо самых красивых женщин за всю историю

Мир знаменитостей так велик, что даже среди них находятся едва ли не полные двойники друг друга. Пожалуй, для некоторых звезд, которые хотели бы быть единственными и неповторимыми, это большой минус. А кто-то, напротив, воспринимает поразительное сходство как нечто забавное, достойное многочисленных мемов и шуток. Например, о схожести Киры Найтли и Натали Портман не знает только ленивый. Когда-то юная Кира была дублершей Натали в “Звездных войнах”. С тех пор актрис постоянно сравнивают, особенно внимательные поклонники даже заметили, что иногда девушки не сговариваясь делают одинаковые стрижки. А у Марго Робби насчитывается аж три копии: это Самара Уивинг, известная по роли в “Голливуде”, звезда “Полового воспитания” Эмма Маккей и Джейми Пресли, сыгравшая когда-то в культовых “Зачарованных”. Актрис постоянно сравнивают, что, конечно же, не вызывает у них особого восторга. А Эмма Маккей даже отказалась от блонда, чтобы избежать сравнений.

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