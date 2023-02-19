Тест: всего 10% человек способны набрать максимальный балл. Вы среди них?

Умение концентрировать свое внимание на чем-то одном, не отвлекаясь на посторонние мелочи - ценное качество, которое помогает в работе и учебе, но дается далеко не всем. Кому-то для этого не хватает самодисциплины, а кому-то... правильного питания. Ученые из Медицинской школы Университета Огайо (США) рассказали, что после употребления в пищу еды с высоким содержанием насыщенных жиров способность сосредоточиться может значительно ухудшиться. При этом для того, чтобы негативный эффект проявился, достаточно поесть жирного только один раз. К такому выводу исследователи пришли по окончании эксперимента, в котором принимала участие 51 женщина. Сначала респондентки отведали блюда, различающиеся содержание насыщенных и ненасыщенных жиров, в то время как все остальные параметры были одинаковыми. После приема пищи женщины прошли тест на внимание. Результаты получились довольно показательными - дамы, которые ели блюда с высоким содержанием насыщенных жиров, справились с заданиями хуже на 11%.

Насколько хорошо вы умеете концентрироваться и сосредоточивать свое внимание? Проверьте себя с помощью нашего теста.