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Тест: всего 1 человек из 50 сможет угадать советских актеров по их фото

11 июля 2022 17:30
Тест: всего 1 человек из 50 сможет угадать советских актеров по их фото

Проверьте, насколько хорошо вы помните звезд советского кинематографа.

В 2022 году киностудии "Мосфильм" исполнилось 98 лет со дня основания. В честь этой даты телеканал "Мосфильм. Золотая коллекция" провел зрительский опрос, чтобы узнать, какие артисты советского кино являются наиболее популярными. В офлайн-режиме и на просторах Сети респондентам показывали фотокарточки артистов СССР, и, надо сказать, многие из опрошенных смогли безошибочно угадать звезд отечественного кинематографа прошлых лет. Самым узнаваемым актером был признан Юрий Никулин – его узнали около 97 процентов зрителей. На второй позиции рейтинга, уступив всего лишь один процент, расположился Андрей Миронов. Тройку лидеров замкнул Георгий Вицин, лицо которого было знакомо 94% аудитории телеканала. Кроме того, в десятку самых узнаваемых вошли Александр Абдулов, Олег Табаков, Андрей Мягков и другие артисты, хорошо знакомые нам по советским кинокартинам.

Тест: Если угадаете цитаты из советских фильмов на 14/14, то вы наверняка родились в СССР

Вероятно, большинство зрителей фильмов, вышедших в СССР, считают, что смогут без труда узнать любимых актеров по фото. А что, если изображение на этих фотографиях будет пиксельным и нечетким? Проверьте, под силу ли вам вспомнить имена звезд советского кинематографа, глядя на размытые очертания.

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Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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