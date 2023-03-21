Тест: все логические задачи сможет решить только гений

Каждый день человеку приходится рассуждать на те или иные темы, делать выводы из полученной информации и принимать решения. Из глубины веков до нас дошла наука логика, целью которой было научить людей правильно рассуждать. Изначально ее использовали исключительно как инструмент научного познания, но впоследствии логика распространилась на другие сферы жизни. В представлении многих людей “мыслить логически” значит “обладать математическим складом ума”. На самом деле это не так. Исторические корни логики уходят не в точные науки, а в философию. Несмотря на то, что эта дисциплина изучается на математических или философских факультетах, а также захватывает собой область программирования, без нее не могут жить и гуманитарные науки. Так, например, с основами логики знакомятся студенты психологических, лингвистических, исторических, социологических и других направлений. Предмет под названием “Логика” можно найти в программе любого высшего учебного заведения.

Насколько хорошо у вас обстоят дела с логическим мышлением? Проверьте, можно ли назвать вас знатоком логики, ответив на вопросы нашего теста.