Тест: войдите в древнюю пещеру и узнайте свое будущее

Желание заглянуть в будущее было свойственно людям во все времена. В представлении большинства из нас предсказания - это нечто связанное с мистикой и эзотерикой. Однако в последние десятилетия исследователи все чаще говорят о научных методах прогнозирования будущего. Любопытно, что термин, который используется для обозначения таких приемов - форсайт (от английского слова foresight - предвидение) - впервые прозвучал из уст Герберта Уэллса, прославленного писателя-фантаста. В одном из своих публичных выступлений он предложил ввести в обиход такую профессию, как предсказатель будущего. В представлении Уэллса, такой специалист сочетал в себе глубокие знания по истории с умением анализировать современные технологии и делать прогнозы, насколько они будут востребованы в будущем. Желающие могут пройти у специалиста форсайт-сессию, во время которой тот даст возможные прогнозы на будущее и проанализирует варианты сценариев. Поэтому предсказания - это не только про гадалок, экстрасенсов и магов! Интересно ли вам, что ждет вас в ближайшем будущем? Пройдите наш новый тест и получите в результате ответ на интересующие вас вопросы.

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