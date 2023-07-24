Тест: во вселенную, какого фильма про космос вы могли бы попасть?

Космос во все века манил к себе человечество. Жителям Земли хотелось узнать, как устроена вселенная, обитаемы ли другие планеты Солнечной системы, какие еще создания, помимо людей, ее населяют. Об освоении космоса писали авторы-фантасты, а когда появился кинематограф, появились киноленты о межпланетных путешествиях. В 1902 году вышла в свет первая картина на космическую тематику - “Путешествие на Луну” французского режиссера-экспериментатора Жоржа Мельеса. Основой для сценария пародийной ленты послужили сразу две книги - “Из пушки на Луну” Жюля Верна и “Первые люди на Луне” Герберта Уэллса. Сложно сказать, какую работу пришлось проделать Мельесу, чтобы объединить две истории и уложить их в 14 минут экранного времени. Сюжет фильма по современным меркам кажется нехитрым - на Луну отправляется экспедиция, где встречается с местным племенем селенитов. Именно для работы над этим фильмом Мельес разработал множество приемов, передовых для того времени - например, использовал наложение кадров друг на друга. В каком фильме о космических путешествиях вы могли бы оказаться? Узнайте ответ с помощью нашего теста.

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