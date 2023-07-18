Тест: во сколько лет вам лучше выйти замуж?

“Хорошее дело браком не назовут”, - довольно распространенная шутка, которую любят повторять те, кто еще не обзавелся колечком на пальце или разочаровался в институте семьи. С этим высказыванием готовы поспорить исследователи из Германии, которые пришли к интересному выводу. Доктор Фабиан Керваген из Университетской больницы Вюрцбурга поделился результатами многолетних наблюдений за пациентами с хроническими заболеваниями. Вместе с группой единомышленников Керваген на протяжении нескольких лет следил за показателями здоровья 1022 пациентов, страдающих сердечной недостаточностью. Из этого количества респондентов 1008 поделились с исследователями сведениями о своем семейном положении, 63% из них были женаты, остальные - нет. За время наблюдений более 600 пациентов ушли из жизни, причем, как показала неумолимая статистика, большинство из них относились к не состоящим в браке или к овдовевшим. Доктор Керваген считает, что причиной тому является поддержка супругов. Муж и жена помогают друг другу соблюдать режим приема лекарственных препаратов и в целом вести более здоровый образ жизни.

Так что брак - дело вовсе не бесполезное! Ответьте на вопросы нашего теста и узнайте, в каком возрасте вам лучше всего отправиться под венец.