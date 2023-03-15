Тест: во сколько лет вам лучше создать семью?

Какой возраст можно назвать идеально подходящим для создания семьи? Британские ученые решили провести исследование, в котором приняли участие семейные люди разных возрастов. В результате группа научных специалистов пришла к выводу, что самый предпочтительный возраст для вступления в брак - это промежуток между 28 и 32 годами. Опрос показал, что люди, узаконившие свои отношения в этом возрасте, считают себя наиболее счастливыми, а процент разводов в таких парах значительно ниже, чем в других. Самым нежелательным возрастов для матримониальных намерений исследователи назвали 20 лет. По статистике, молодые люди, поженившиеся в этом возрасте, разводятся гораздо чаще. Причины довольно простые - в столь молодые годы люди еще не имеют достаточно жизненного опыта и мудрости, чтобы построить крепкие и доверительные отношения, найти компромисс в сложных ситуациях и принять вторую половинку такой, какая она есть. Также неутешительная статистка разводов фиксируется у пар, которые поженились в сорок лет.

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