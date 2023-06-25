Тест: внимательно ли вы смотрели фильмы великого Гайдая?

Если спросить первого встречного на улице, каких советских режиссеров он знает, с наибольшей долей вероятности в ответ прозвучит имя Леонида Гайдая. Создатель легендарных комедий про Шурика мечтал стать актером, но судьба распорядилась так, что свое призвание он нашел именно в качестве режиссера. Любопытно, что Гайдай часто привносил в сценарии своих кинолент забавные эпизоды из собственной биографии. Помните, как в “Операции “Ы” ” звучат слова “Да подождите вы, дайте огласить весь список”? Ее Гайдай позаимствовал из своей жизни. Когда началась Великая Отечественная война, Гайдай и другие парнишки мечтали пойти на фронт добровольцами. Когда военком зачитывал “Кто в артиллерию?”, “Кто в кавалерию”, “Кто во флот?”, будущий режиссер постоянно отвечал: “Я!” и делал шаг вперед. Военкому пришлось немного охладить пыл юноши. Этот эпизод остался в памяти Леонида Гайдая и пригодился ему во время работы над “Операцией “Ы”.

Знакомы ли вы с творчеством Леонида Гайдая? Сможете ли без труда вспомнить детали из его кинокартин? Проверьте свои знания с помощью нашего теста.