Тест: внимательно ли вы слушали учителя на уроках литературы?

Народная мудрость гласит: “Как корабль назовешь, так он и поплывет”. Поэтому писатели, для которых успех произведения у публики ох как важен, особое внимание уделяют выбору названия. Необходимо не только привлечь потенциального читателя, но и отразить суть книги в лаконичной и емкой форме. Интересно, что многие классические произведения, хорошо знакомые и любимые, могли бы называться совершенно по-другому - в черновиках писателей сохранились рабочие названия, которые по каким-то причинам в итоге были отвергнуты. Так, например, прежде чем дать своему литературному шедевру название “Мастер и Маргарита”, Михаил Булгаков перебрал добрый десяток вариантов, среди которых были “Черный маг”, “Великий канцлер”, “Гастроль” и другие. А с известным произведением фантаста Рэя Брэдбери вообще произошла занимательная история. Изначально книга была объемнее и называлась “Памятные синие холмы” или “Летнее утро, летний вечер”. По совету редактора писатель разделил свой труд на две части, первая из которых вышла под названием “Вино из одуванчиков”, вторая, как отдельное произведение, была озаглавлена “Лето, прощай!”.

Помните ли вы названия книг, которые изучаются в рамках школьной программы? Проверьте свои знания с помощью теста.