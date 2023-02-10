Тест: вкусовые предпочтения помогут точно определить ваш возраст

У каждого человека свои гастрономические пристрастия. Кто-то без ума от итальянской кухни, кто-то жить не может без всего острого и пряного, третьи же отдают предпочтение простым и незатейливым блюдам. Не секрет, что на протяжении жизни вкусы в еде меняются, и дело здесь не только в возрасте. Вполне возможно, что с помощью тяги к тем или иным продуктам организм сигнализирует о нехватке определенных важных веществ. Например, безумная любовь к сладкому может проснуться из-за нехватки магния. Этот элемент не только стимулирует умственную деятельность, но еще и помогает бороться с усталостью, стрессом и дает дополнительную энергию. Необязательно поддаваться соблазну и бежать в магазин, чтобы скупить все шоколадки, конфеты и пирожные. Нехватку магния вполне можно компенсировать, добавив в свой рацион другие продукты - например, морскую рыбу, бананы, болгарский перец. Кроме того, на сладкое тянет при дефиците хрома, который вполне могут заменить куриное мясо, брокколи, томаты.

Насколько ваши вкусовые предпочтения соответствуют вашему возрасту? Давайте проверим это с помощью нашего теста. Ответьте на несколько вопросов, а мы попробуем угадать, сколько вам лет.