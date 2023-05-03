Тест: вкус какого десерта соответствует вашему характеру?

“Любите ли вы макаруны?” - в этом вопросе речь идет явно не о мучных изделиях для варки, а об изысканном кондитерском лакомстве. Под макарунами понимается печенье с начинкой из крема или варенья. Любопытно, что исторической родиной этого вкусного десерта является Италия. Название же происходит от итальянского слова, которое переводится как “разбить” или “раздавить” и в некоторой степени иллюстрирует процесс создания миндального порошка - одного из главных ингредиентов при создании макарон. С рецептом, пришедшим с Апеннинского полуострова, остальная часть Европы познакомилась после того, как Екатерина Медичи вышла замуж за французского короля Генриха II. Итальянских десерт быстро стал хитом, и вскоре его начали готовить повсюду. В прошлом веке рецепт немного модифицировали - кондитер Пьер Дефонтен предложил склеивать между собой две половинка макаруна с помощью начинки. С того момента и по сегодняшний день итальянское лакомство, обретшее всемирную известность благодаря французам, любимо представителями разных поколений.

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